Семь человек тяжело пострадали в ДТП в Кочкорском районе

В Кыргызстане на 23-м км автомобильной дороги Сары-Булак-Орук-Там в Кочкорском районе Нарынской области вчера произошла авария - столкнулись машины марки Subaru Forester и Niva.

В результате серьезного происшествия семь человек получили травмы различной степени тяжести. Спасатели вытащили пострадавших из искореженных машин, потому что никто из них не мог выбраться самостоятельно. Благо, как говорят очевидцы, вовремя прибыли врачи скорой медицинской помощи. Всех госпитализировали в ближайшую больницу.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали 5 спасателей пожарно-спасательной части №42 Кочкорского района.