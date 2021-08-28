Друзья убитого Чынгыза Абдыраева требуют объективного расследования

В Бишкеке друзья и родственники мужчины, убитого милиционером патрульной милиции, требуют объективного расследования. В социальных сетях появилось несколько видеозаписей.

Также появляются показания свидетелей, которые сообщают, что не было драки за табельное оружие, а инспектор просто выстрелил в человека лишь в ходе словесной перепалки.

Друзья убитого Чынгыза, сообщают, что ему было 32 года, единственный ребенок в семье, рос без отца, мама осталась одна.

В ГУВД Бишкека сообщили, что инспектор патрульной службы милиции задержан по подозрению в превышении власти с применением оружия и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время для осуществления беспристрастного, объективного и всестороннего расследования, досудебное производство передано в Госкомитет национальной безопасности Кыргызской Республики.