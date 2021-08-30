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Юность рвется к рекордам. В Бишкеке состязались лучшие молодые легкоатлеты

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- Вячеслав Аникин
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В конце прошлой недели на Главной спортивной арене республики имени Долена Омурзакова прошло первенство страны по легкой атлетике среди юношей и девушек 2004 года рождения и моложе. В турнире приняли участие более 150 спортсменов.

- Необходимо отметить, - сказал корреспонденту "VB.KG генеральный секретарь Федерации легкой атлетики КР Иван Щербаков, - в первенстве приняли участие за исключением Жалал-Абада и Каракола представители всех регионов страны, а это еще раз подчеркивает тот факт, что наш вид спорта по-прежнему популярен у молодежи. В Кыргызстане подрастает неплохая смена бегунов и прыгунов. Тренерам сборной страны, уверен, будут с кем работать.

Корреспондент VB.KG убедился в правоте слов генсека Федерации еще ...до начала соревнований. Команды из регионов страны проводили перед стартами на трибунах импровизированные собрания. Наставники областных, городских дружин довольно эмоционально объясняли своим подопечным, что в первенстве республики статистов не должно быть, каждый из спортсменов обязан выступить в полную силу. "За вами будут пристально наблюдать тренеры сборных страны, руководители Федерации легкой атлетики, - говорили руководители делегаций, - этот турнир прекрасный шанс для вас ворваться в мир большого спорта."

Эти слова наставников сильно подействовали на молодых легкоатлетов. Каждый из них старался продемонстрировать все свое мастерство и способности. И вот тому доказательство. Всего 6 месяцев занимается метанием ядра школьница из Чолпон-Аты Анастасия Никишова, но на прошедшем первенстве ей удалось завоевать первое место. Ее результат в 7 метров 64 сантиметра стал лучшим на турнире, а Настя в первые в своей жизни завоевала золотую медаль. "Я хочу поблагодарить в первую очередь моего тренера Владимира Ивановича Дедова, сказала новоиспеченная чемпионка корреспонденту VB.KG, - за его терпение в работе с нами, начинающими легкоатлетами. Он любит всех своих учеников, и потому заниматься с Владимиром Ивановичем огромное удовольствие. Кстати, и чемпионом страны среди юношей стал тоже представитель Чолпон-Аты - Эдуард Фуфрылин. Он метнул ядро на 11 метров, что для 17-летних атлетов очень даже неплохой результат.

Представители Чолпон-Аты стали победителями первенства и в метании копья. У юношей на высшую ступень пьедестала поднялся все тот же Эдуард Фуфрылин (43.57), а у девушек лучшей стала Снежана Литовенко (18.90). Вот какой талантливый наставник работает в Чолпон-Ате. Что особо примечательно, подопечные Владимира Дедова занимаются на обыкновенном школьном стадионе, со старым инвентарем. Но и в таких спартанских условия, оказывается, можно воспитывать чемпионов.

Победителем в беге на 400 метров стал бишкекчанин Алексей Архангельский. И в это ничего удивительного нет. Столичная спортшкола имени Сатымкула Джуманазарова остается главной кузницей талантливых легкоатлетов. Результат Алексея Архангельского- 53,1 секунды -выдающимся, конечно, не назовешь, но тем не менее, если парень будут упорно работать на тренировках, то со временем сможет достойно выступать даже на международных соревнованиях. А у девочек на этой дистанции победила с результатом в 1:06,5 секунды представительница Оша Мунара Мамиридинова."Мне очень хотелось доказать, - сказала после финиша эта спортсменка, - что и в нашем городе легкая атлетика успешно развивается".

Для определения победителя на дистанции в 100 метров среди юношей потребовалось провести пять предварительных забегов, и лишь потом - определяющий - финальный. Золотую медаль в этом виде программы завоевал бишкекчанин Тимур Калашников с весьма неплохим результатом в 11,3 секунды. Этому бегуну специалисты легкой атлетики Кыргызстана прочат большое спортивное будущее. Главное, чтобы он после окончания школы не сошел с дистанции, то есть продолжал заниматься легкой атлетикой. У девочек на 100-метровке победила с результатом в 12,4 секунды еще одна воспитанница столичной школы имени Сатымкула Джумназарова - Анастасия Бондаренко.

В Московском районе Чуйской области отлично работает молодой, но весьма перспективный тренер Абай Дуйсенбаев. Его ученики не редко побеждают на республиканских турнирах. Вот и на прошедшем первенстве его подопечные Анара Бердибекова (12:06.2) и Дияр Ибраимов (10:17.7) стали победителями в забеге на 400 метров. "У каждого ребенка есть способности к тому или иному виду легкой атлетики, - сказал корреспонденту Абай Дуйсенбаев, - главное выявить их, и развивать в дальнейшем, используя все современные методики.

А в Кара-Балте отлично работает с прыгунами в длину тренер Елена Погребняк. Ее ученики также постоянно побеждают в республиканских состязаниях. А в прошедшем первенстве ученица Погребняк - Светлана Майер прыгнула на пять метров 34 сантиметра. Результат, скажем так, обнадеживающий.

Самая большая новость турнира: тренером стала работать бывшая прыгунья в высоту, двукратная чемпионка Азии и победительница Азиатских игр Татьяна Ефименко. 10 лет назад она оставила большой спорт, работала по специальности - психологом, но потом поняла, что без легкой атлетики ее жизнь не имеет смысла и теперь активно занялась воспитанием юных прыгунов. Пока ее ученики не стали победители республиканского первенства, но мы знаем характер чемпионки: Ефименко обязательно подготовит несколько спортсменов высокого международного уровня.

Та что перспективы у легкой атлетики Кыргызстана неплохие. Только вот юным спортсменам нужна поддержка со стороны государства. Хотя бы минимальная.

Вячеслав АНИКИН. Фото автора. (Фото на Bishkekinfo. Папка. Молодежь легкая атлетика)


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URL: https://www.vb.kg/405638
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