Казакбаев предложил новую стратегию сотрудничества КР со Швейцарией

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в Кыргызстане Оливье Бангертера по случаю вручения копий верительных грамот.

Министр поздравил Оливье Бангертера с назначением на должность и пожелал дальнейших успехов на ответственном посту.

Стороны обсудили вопросы по предстоящим двусторонним мероприятиям, в том числе подготовку к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между странами в 2022 году. Отдельно была обсуждена новая стратегия сотрудничества Кыргызстана со Швейцарией на период 2022-2025 годы. Министр Руслан Казакбаев предложил включить в стратегию проекты в сфере цифровизации, экологии, развития регионов и сельскохозяйственного сектора.

Кроме того, стороны отметили высокий уровень кыргызско-швейцарских отношений, состоялся обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества. Подтверждена обоюдная готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес. Выражена отдельная благодарность правительству Швейцарии за экономическую и техническую помощь, а также за помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

В завершении встречи, Руслан Казакбаев выразил готовность кыргызской стороны в укреплении двусторонних доверительных отношений и пригласил Посла принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 30-й годовщине независимости Кыргызстана, которые запланированы на 30 и 31 августа 2021 года.