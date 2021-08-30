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Казакбаев предложил новую стратегию сотрудничества КР со Швейцарией

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- Айжан Мамбеталиева
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Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в Кыргызстане Оливье Бангертера по случаю вручения копий верительных грамот.

Министр поздравил Оливье Бангертера с назначением на должность и пожелал дальнейших успехов на ответственном посту.

Стороны обсудили вопросы по предстоящим двусторонним мероприятиям, в том числе подготовку к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между странами в 2022 году. Отдельно была обсуждена новая стратегия сотрудничества Кыргызстана со Швейцарией на период 2022-2025 годы. Министр Руслан Казакбаев предложил включить в стратегию проекты в сфере цифровизации, экологии, развития регионов и сельскохозяйственного сектора.

Кроме того, стороны отметили высокий уровень кыргызско-швейцарских отношений, состоялся обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества. Подтверждена обоюдная готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес. Выражена отдельная благодарность правительству Швейцарии за экономическую и техническую помощь, а также за помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

В завершении встречи, Руслан Казакбаев выразил готовность кыргызской стороны в укреплении двусторонних доверительных отношений и пригласил Посла принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 30-й годовщине независимости Кыргызстана, которые запланированы на 30 и 31 августа 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/405671
Теги:
посольство, Швейцария, Кыргызстан, посол
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