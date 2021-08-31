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ВПП ООН поможет бедным семьям в Кыргызстане при поддержке России

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- Александра Василькова
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Российская Федерация предоставляет новую партию продовольствия Всемирной продовольственной программе (ВПП ООН) в КР в поддержку проектов для оказания помощи бедным семьям, нуждающимся в продовольственной помощи. Об этом сообщает пресс-служба ВПП ООН.

1 тысяча 150 тонн обогащенной муки российского производства прибыло на склады ВПП ООН в городах Ош и Бишкек. Мука будет использована для предоставления продовольственной помощи более чем 40 тысячам уязвимым семьям, живущих за чертой бедности в стране.

Каждой семье будет предоставлено 150 кг обогащенной пшеничной муки и 15 литров растительного масла для удовлетворения их основных потребностей в питании, в обмен на их участие в общественных проектах, направленных на улучшение инфраструктуры и повышение устойчивости к будущим потрясениям. Некоторые из проектов включают восстановление ирригационных сетей и пахотных земель, расширение лесов и строительство мостов и дренажных систем. Всего будет реализовано более 500 проектов для развития сообществ.

РФ является крупнейшим донором ВПП ООН в Кыргызской Республике как по финансированию, так и по технической поддержке. В течение последних 10 лет Правительство России - через ВПП ООН - поддерживало граждан Кыргызстана на различных уровнях, от оказания чрезвычайной помощи и восстановления до развития сообществ и социальной защиты.


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URL: https://www.vb.kg/405703
Теги:
ВПП ООН, Кыргызстан, продукты
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