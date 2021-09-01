Епископ Даниил поздравил народ и президента КР, пообещав молиться за них

Правящий архиерей Бишкекской и Кыргызсктанской епархии епископ Даниил поздравил президента и народ Кыргызстана с Днем независимости и пообещал молиться о благоденствии, процветании, мире и благополучии страны.

"Ваше Превосходительство, многоуважаемый Садыр Нургожоевич и дорогие граждане всего Кыргызстана!

Примите мои сердечные поздравления с Днём Независимости Кыргызской Республики!

Этот день дорог для каждого, кто проживает на благословенной и Богом хранимой земле Кыргызстана. Это праздник для всех, кто любит свою Родину, созидает её настоящее и закладывает основу для её будущего.

Со дня обретения независимости начался путь становления государственности. Проходя этот путь, наши граждане преодолевали трудности и радовались национальным успехам и достижениям.

Убежден, что в этих свершениях особая роль принадлежит традиционным религиозным общинам страны. Сегодня залогом благополучия и сохранения культурных традиций народа, духовных и нравственных ценностей является консолидация усилий государственной власти, общества и религиозных объединений.

За каждой Божественной литургией мы возносим святые молитвы и прошения Богу, чтобы Он даровал всему нашему народу – благоденствия, процветания, мира и благополучия.

От всей души, молитвенно желаю Вам, глубокоуважаемый Садыр Нургожоевич, крепкого здоровья, бодрости духа и всесильной помощи от Всевышнего в Ваших трудах!

В этот светлый и радостный день искренне желаю всем кыргызстанцам всещедрой и неоскудеваемой помощи Божией семейного благополучия, мира и процветания, взаимопонимания и согласия! Пусть каждый день жизни будет наполнен радостью, теплом, успехами и новыми достижениями!"