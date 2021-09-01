В России переживают за своих союзников и соседей Афганистана

"Мы очень сильно переживаем за наших ближайших союзников и соседей, которые граничат с Афганистаном и РФ без какого-либо визового режима", - об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.

"И мы также действительно переживаем за афганский народ", - продолжил глава внешнеполитического ведомства РФ. Он напомнил, что СССР был первым, кто признал Афганистан как независимое государство. "И СССР активно создавал афганскую экономику, помогал афганцам жить в стране по тем принципам и законам, по каким жили их предки. Мы никогда ничего Афганистану не навязывали. У нас, правда, есть свой печальный опыт, но тем не менее", - сказал министр.

В свою очередь, как сообщают российские СМИ, министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая 31 августа на селекторном совещании, назвал ситуацию в Афганистане "критической". "Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни", - констатировал министр.

Одновременно он выразил благодарность российским летчикам и медикам за оперативную и четкую эвакуацию нескольких сотен граждан России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана из Кабула. Она была осуществлена, отметил Шойгу, в сложных условиях четырьмя самолетами военно-транспортной авиации РФ.

Немного ранее глава российского оборонного ведомства заявил, что считает правильными предупреждающие действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана. И выступил за продолжение развития военного сотрудничества в рамках этой организации.

"События в Афганистане, все, что там происходит, как раз дали нам понять, что мы все делаем правильно в части ОДКБ", - подчеркнул Шойгу на встрече с представителями региональных СМИ в Казани. Он напомнил, что, когда события в Афганистане начали развиваться, страны ОДКБ организовали совместные учения. Россия провела маневры с Таджикистаном и Узбекистаном на границе с Афганистаном.

Министр отметил, что Россия находится в контакте с членами ОДКБ по Афганистану, именно поэтому взаимодействие в рамках организации должно укрепляться. По мнению Шойгу, ситуация в Афганистане опасна переходом боевиков в страны ОДКБ, а кроме того, представляет угрозу наркотрафик: "Не хотелось бы, чтобы на наши территории, территории стран ОДКБ, все это перешло и переползло". Поэтому, по словам министра, будет продолжена программа по перевооружению армий Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана.

"Нам бы хотелось в конце концов, чтобы там наступила стабильность, чтобы сформировалось коалиционное правительство, чтобы туда вошли все народы, которые населяют Афганистан, и там действительно наступило в конце концов спокойствие",- добавил министр обороны РФ.

23 августа на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин озвучил глубокую озабоченность потенциальными угрозами из Афганистана. Он заявил, что считает важным не допустить "инфильтрации из страны радикального исламизма", а также отметил необходимость координации международных усилий по урегулированию ситуации.

В ходе онлайн-брифинга, состоявшегося после этой сессии, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что в ОДКБ максимально серьезно воспринимают угрозы, исходящие с территории Афганистана, тщательно отслеживают обстановку в Центральноазиатском регионе. В этой связи прорабатываются практические коллективные меры, призванные обеспечить безопасность Таджикистана в случае обострения пограничной ситуации. Так, в ближайшие месяцы вблизи таджикско-афганской границы пройдет серия масштабных учений Коллективных сил ОДКБ: "Поиск-2021", "Эшелон-2021", "Взаимодействие-2021" и "Кобальт-2021", все они пройдут по единому замыслу

Кроме того, по словам Зася, вопросы, касающиеся обстановки в Афганистане и вокруг него, станут центральными в ходе запланированной на 16 сентября в Душанбе очной сессии СКБ ОДКБ.

По информации мировых СМИ, вслед за уходом сил НАТО из Афганистана движение "Талибан"* завершило формирование нового правительства Афганистана. Большую часть ключевых мест в нем заняли сами талибы.