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МВД проводит профилактику распространения религиозного экстремизма

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- Айжан Мамбеталиева
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Министерство внутренних дел проводит профилактическую работу по недопущению деятельности религиозно-экстремистских организаций на

территории страны. По инициативе службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД в связи с текущими событиями, происходящими в Афганистан, в целях противодействия и предупреждения различных призывов, постов, обращений религиозно-экстремистского характера, распространяемых в социальных сетях на территории, проводятся разъяснительные, информационно-просветительские мероприятия среди населения в виде встреч, семинаров и круглых столов.

Мероприятия были организованы на территории Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской, Чуйской, Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской областей, городов Бишкек и Ош с участием представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов, государственной комиссии по делам религий, духовного управления мусульман, диаспор, старейшин, судов аксакалов, совета женщин, молодежного комитета, СМИ, активистов гражданского общества и неправительственных организаций.

В рамках проведенных мероприятии была показана презентация о религиозных организациях, деятельность которых запрещена в нашей стране, и их особенности, показаны видеоролики, а также отмечена необходимость совместной деятельности с общественностью для предотвращения деятельности религиозных организаций с экстремистскими, террористическими и деструктивными взглядами.

В ходе мероприятий участники задавали интересующие вопросы и получили ответы от сотрудников правоохранительных органов. Также, раздали более 5000 буклетов, брошюр, памяток, методических пособий, подготовленных службой по противодействию экстремизма и незаконной миграции МВД по недопущению и профилактики распространения религиозного экстремизма.


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URL: https://www.vb.kg/405760
Теги:
МВД, профилактика
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