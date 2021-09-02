Как в КР борются с возможным дефицитом продовольствия

На прошлой неделе Минсельхоз официально заявил о невыполнении Программы продовольственной безопасности. Чиновники аграрного ведомства открыто признаются, что без помощи партнеров из ЕАЭС нам грядущую зиму не пережить.

В подтверждение сказанному - цифры. Хлебопродуктами в нынешнем году мы обеспечим себя только на 55 процентов, картофелем - на 40, мясом на 43 процента, яйцами на 56, сахаром на 39. В достатке будет молока, овощей и бахчевых культур. В сложившейся ситуации необходимо принимать экстраординарные меры.

И кабинет министров пытается что–то делать. В частности, аннулирован налог на добавочную стоимость на импортную пшеницу. Это значит, что завоз из России и Казахстана стратегического сырья будет выгоден производителям.

Обнулен также НДС на сахар–песок, растительное масло, крупный рогатый скот, свиней, коз, а также домашнюю птицу. Но из–за этих вынужденных мер казна потеряет около 200 миллионов сомов - большие деньги для нас. Как их восполнять, никто не знает.

Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров предложил правительству ввести чрезвычайные экономические меры. Только они, по его глубокому убеждению, способны навести порядок на продовольственном (и не только) рынке страны. Министр, в частности, говорит о том, что нужно сократить число всевозможных посреднических контор, из–за которых цены на продовольствие продолжают расти, установить ценовой диктат на основные продукты питания, оказывать адресную материальную помощь уязвимым слоям населения. За что бизнес–сообщество тут же обвинило его в попытке разрушения экономики страны. И это понятно, ведь при таком раскладе коммерсанты перестанут получать прибыль.

Борется за снижение цен и Госантимонополия. В частности, ее сотрудники требуют от руководителей торговых сетей и реализаторов на рынках снижения цены на сахар с 61 сома до 54. Цена в 61 сом, по их мнению, явно завышенная.

Остается надежда на Евразийский экономический союз. На прошлой неделе помощник председателя коллегии ЕАЭС Ия Малкина рассказала о предполагаемых мерах по обеспечению продовольственной безопасности стран–участниц. "Создана рабочая группа по вопросам оперативных поставок сельскохозяйственных товаров между государствами ЕАЭС. Кроме того, разрабатываются меры по повышению эффективности аграрного производства".

Но все эти планы требуют времени, которого у нас сейчас нет.