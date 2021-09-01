252 койко-места есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

252 свободных койко-места есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 16 часов 1 сентября приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Республиканской клинической инфекционной больнице – 29;
Национальном центре фтизиатрии – 26;
Национальном хирургическом центре – 6;
Городской клинической больнице №6 – 39;
Национальном центре кардиологии и терапии – 44;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 95;
Национальном центре онкологии и гематологии – 13.