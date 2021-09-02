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Глава ГУОБДД: Многие водители даже не могут назвать свою автошколу

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- Александра Василькова
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С начала этого года ГУОБДД зарегистрировал 4 тысячи 697 ДТП. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 30 процентов по всем показателям - смертность, количество и т.д. Об этом заявил начальник ГУОБДД Азамат Исраилов в ходе круглого стола "Безопасность на дорогах. Кто ответит за смертность на дорогах?"

- В общей сложности в этом году мы зарегистрировали 524 тысячи нарушения ПДД. Их число выросло также выросло по сравнению с прошлым годом. Причем только за 8 месяцев мы задержали более 8 тысяч пьяных водителей, - рассказал Исраилов.

Он отмечает, что основная причина аварий - незнание правил дорожного движения. При этом, как указывает Исраилов, многие водители даже не могут назвать автошколу, в которой учились.


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URL: https://www.vb.kg/405812
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