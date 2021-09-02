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Первая олимпиада СНГ стартовала в Казани. От Кыргызстана поедут 150 атлетов

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- Вячеслав Аникин
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Вчера в столице Татарстана - Казани стартовали Первые спортивные Игры СНГ. В Олимпиаде государств Содружества примут участие 1600 спортсменов из 10 государств. Она будут выявлять сильнейших в 16 видах спорта.

Как сообщил VB.KG директор Государственного агентства по молодежной политике, физической культуре и спорту Канат Шабданбаев, честь Кыргызстана на этих состязаниях будут защищать 150 атлетов. Среди них - борцы, боксеры, легкоатлеты, дзюдоисты, пловцы, баскетболисты (3х3) и представители других олимпийских дисциплин. "Спортивные Игры СНГ, - продолжил Канат Шабданбаев, - станут отличной возможностью оценить уровень подготовки молодых атлетов. Ведь в Казань приедут спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет".

Необходимо также отметить, что такие соревнования будут проходить раз в два года поочередно в каждой стране Содружества, а решение о проведении олимпиады СНГ было утверждено еще в 2018 году на заседании глав государств. Вчера делегацию Кыргызстана проводили начальник отдела анализа и развития спорта высших достижений Госагенства по спорту Марат Аскарбеков и глава дирекции по Олимпийским видам спорта при Госагентстве Нурланбек Исмаилов.


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URL: https://www.vb.kg/405843
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