Рекомендации АДС по снижению количества ДТП на дорогах Кыргызстана

Генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова сделала ряд обращений к руководителям госорганов страны по итогам круглого стола "Кто ответит за смертность на дорогах?".
Она попросила министра внутренних дел Улана Ниязбекова принять решение о мерах ответственности профильных руководителей МВД и ГУОБДД. Кроме того, Муканова обратилась к министру транспорта Эркинбеку Осоеву с рекомендацией решить, насколько соответствуют занимаемым должностям замминистра и ответственные руководители, курирующие вопросы безопасности на дорогах.
Она отметила недостаточную работу управления лицензирования и аккредитации Минобразования и науки, и рекомендовала создать межведомственную комиссию по проверке автошкол. По итогам работы этой комиссии необходимо будет инициировать вопрос о лишении лицензий заведений, не соответствующих требованиям.
Помимо этого, генсек АДС считает, что нужно:
- автоматизировать процесс обучения, пересмотреть программы обучения;
- МВД совместно с министерством цифрового развития решить вопрос прохождения техосмотра транспортных средств, осуществляющих провоз пассажиров как внутри Бишкека, так и между регионами;
- МВД в срочном порядке принять механизмы контроля по введению запрета на использования праворульных машин в коммерческих целях;
- ужесточить меры проверок технического состояния машин согласно техрегламента, законность ввоза машин, наличия штрафов, наличия судимости у водителей;
- при этом, для исключения коррупционных рисков разработать четкие и ясные правила по разрешению использования автомашин и маршрутных такси для перевозки пассажиров, провести информационную работу среди населения, в том числе и среди водителей и таксистов стихийных автостоянок по междугородним направлениям;
- для исключение коррупционных рисков при осуществлении проверок со стороны МВД и Министерства транспорта, дать информацию через СМИ о создании горячих линий при МВД;
- возобновить стационарные посты ГУОБДД на трассах междугороднего направления на соответствие с выработанными правилами по разрешению использования авто и маршрутных такси для перевозки пассажиров (состояния автомашины, количество разрешенных мест, на соответствие медицинским требованиям) и передать факты в Министерство цифрового развития;
- МВД с участием дорожного надзора и органами МСУ создать межведомственную комиссию для проверки дорожных знаков на соответствие правилам дорожного движения и техрегламенту;
- восстановить психологическую службу при МВД КР и провести диагностику психологического состояния сотрудников органов внутренних дел, в частности ГУОБДД для выявления факторов риска девиантного (общественно опасного) поведения в 3 квартале 2021 года;
- провести психологическую диагностику посредством опроса по выявлению уровня антикоррупционной устойчивости сотрудников, выполняющих свои должностные обязанности в условиях коррупционного давления;
- повысить меру ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и совершивших ДТП, вплоть до бессрочного лишения прав вождения.