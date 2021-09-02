Рекомендации АДС по снижению количества ДТП на дорогах Кыргызстана

Генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова сделала ряд обращений к руководителям госорганов страны по итогам круглого стола "Кто ответит за смертность на дорогах?".

Она попросила министра внутренних дел Улана Ниязбекова принять решение о мерах ответственности профильных руководителей МВД и ГУОБДД. Кроме того, Муканова обратилась к министру транспорта Эркинбеку Осоеву с рекомендацией решить, насколько соответствуют занимаемым должностям замминистра и ответственные руководители, курирующие вопросы безопасности на дорогах.

Она отметила недостаточную работу управления лицензирования и аккредитации Минобразования и науки, и рекомендовала создать межведомственную комиссию по проверке автошкол. По итогам работы этой комиссии необходимо будет инициировать вопрос о лишении лицензий заведений, не соответствующих требованиям.

Помимо этого, генсек АДС считает, что нужно: