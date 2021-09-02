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Рекомендации АДС по снижению количества ДТП на дорогах Кыргызстана

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- Александра Василькова
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Генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова сделала ряд обращений к руководителям госорганов страны по итогам круглого стола "Кто ответит за смертность на дорогах?".

Она попросила министра внутренних дел Улана Ниязбекова принять решение о мерах ответственности профильных руководителей МВД и ГУОБДД. Кроме того, Муканова обратилась к министру транспорта Эркинбеку Осоеву с рекомендацией решить, насколько соответствуют занимаемым должностям замминистра и ответственные руководители, курирующие вопросы безопасности на дорогах.

Она отметила недостаточную работу управления лицензирования и аккредитации Минобразования и науки, и рекомендовала создать межведомственную комиссию по проверке автошкол. По итогам работы этой комиссии необходимо будет инициировать вопрос о лишении лицензий заведений, не соответствующих требованиям.

Помимо этого, генсек АДС считает, что нужно:

  1. автоматизировать процесс обучения, пересмотреть программы обучения;
  2. МВД совместно с министерством цифрового развития решить вопрос прохождения техосмотра транспортных средств, осуществляющих провоз пассажиров как внутри Бишкека, так и между регионами;
  3. МВД в срочном порядке принять механизмы контроля по введению запрета на использования праворульных машин в коммерческих целях;
  4. ужесточить меры проверок технического состояния машин согласно техрегламента, законность ввоза машин, наличия штрафов, наличия судимости у водителей;
  5. при этом, для исключения коррупционных рисков разработать четкие и ясные правила по разрешению использования автомашин и маршрутных такси для перевозки пассажиров, провести информационную работу среди населения, в том числе и среди водителей и таксистов стихийных автостоянок по междугородним направлениям;
  6. для исключение коррупционных рисков при осуществлении проверок со стороны МВД и Министерства транспорта, дать информацию через СМИ о создании горячих линий при МВД;
  7. возобновить стационарные посты ГУОБДД на трассах междугороднего направления на соответствие с выработанными правилами по разрешению использования авто и маршрутных такси для перевозки пассажиров (состояния автомашины, количество разрешенных мест, на соответствие медицинским требованиям) и передать факты в Министерство цифрового развития;
  8. МВД с участием дорожного надзора и органами МСУ создать межведомственную комиссию для проверки дорожных знаков на соответствие правилам дорожного движения и техрегламенту;
  9. восстановить психологическую службу при МВД КР и провести диагностику психологического состояния сотрудников органов внутренних дел, в частности ГУОБДД для выявления факторов риска девиантного (общественно опасного) поведения в 3 квартале 2021 года;
  10. провести психологическую диагностику посредством опроса по выявлению уровня антикоррупционной устойчивости сотрудников, выполняющих свои должностные обязанности в условиях коррупционного давления;
  11. повысить меру ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и совершивших ДТП, вплоть до бессрочного лишения прав вождения.


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URL: https://www.vb.kg/405844
Теги:
ДТП, транспорт, Кыргызстан, ГУОБДД, авария
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