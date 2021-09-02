245 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

245 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 16 часов 2 сентября приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Республиканской клинической инфекционной больнице – 27;
Национальный центр фтизиатрии – 29;
Национальный хирургический центр – 5;
Городской клинической больнице №6 – 38;
Национальном центре кардиологии и терапии – 44;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 88;
Национальном центре онкологии и гематологии – 14.