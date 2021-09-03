В КР построят фармацевтический завод

Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) одобрил инвестиционный кредит ОсОО "БИОВИТ" на 7,7 миллиона долларов на строительство первого в Кыргызстане фармацевтического завода по производству инфузионных растворов и инъекций в ампулах.

Средства фонда будут направлены на приобретение высокотехнологичного производственного оборудования у ведущих мировых производителей.

- РКФР совместно с ОсОО "Биовит" запустил программу по лекарственной безопасности КР и развитию отечественной фармотрасли. Производство медикаментов – стратегически важное направление экономики для страны, особенно в современных реалиях пандемии коронавирусной инфекции. Это очередной шаг на пути к импортозамещению. Его реализация увеличит собственное производство стерильных лекарственных средств в виде инфузий и ампул и на 100 процентов обеспечит внутреннюю потребность в этих препаратах, – сказал председатель правления фонда Артем Новиков.

Обещают, что завод будет построен и оснащен в соответствии с требованиями всех международных стандартов. В будущем на его базе смогут выпускать вакцину против Covid-19. (включая розлив российской вакцины "Спутник-V").

Строительство завода внесет существенный вклад в товарооборот стран - участниц ЕАЭС на сумму порядка 1,2 миллиона долларов в год. Проект окажет комплексное влияние на экономику республики, обеспечив замещение импорта инфузионных растворов и ампул в страну на сумму не менее 10 миллиона долларов в год, создав 78 новых постоянных рабочих мест.