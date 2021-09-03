Погода
$ 84.59 - 84.85
€ 98.85 - 100.35

В КР построят фармацевтический завод

370  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) одобрил инвестиционный кредит ОсОО "БИОВИТ" на 7,7 миллиона долларов на строительство первого в Кыргызстане фармацевтического завода по производству инфузионных растворов и инъекций в ампулах.

Средства фонда будут направлены на приобретение высокотехнологичного производственного оборудования у ведущих мировых производителей.

- РКФР совместно с ОсОО "Биовит" запустил программу по лекарственной безопасности КР и развитию отечественной фармотрасли. Производство медикаментов – стратегически важное направление экономики для страны, особенно в современных реалиях пандемии коронавирусной инфекции. Это очередной шаг на пути к импортозамещению. Его реализация увеличит собственное производство стерильных лекарственных средств в виде инфузий и ампул и на 100 процентов обеспечит внутреннюю потребность в этих препаратах, – сказал председатель правления фонда Артем Новиков.

Обещают, что завод будет построен и оснащен в соответствии с требованиями всех международных стандартов. В будущем на его базе смогут выпускать вакцину против Covid-19. (включая розлив российской вакцины "Спутник-V").

Строительство завода внесет существенный вклад в товарооборот стран - участниц ЕАЭС на сумму порядка 1,2 миллиона долларов в год. Проект окажет комплексное влияние на экономику республики, обеспечив замещение импорта инфузионных растворов и ампул в страну на сумму не менее 10 миллиона долларов в год, создав 78 новых постоянных рабочих мест.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405851
Теги:
инвестиции, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, финансы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  