260 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

260 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 10 часов 3 сентября приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Республиканской клинической инфекционной больнице – 23;
Национальном центре фтизиатрии – 29;
Национальном хирургическом центре – 5;
Городской клинической больнице №6 – 34;
Национальном госпитале (ИОВ) – 67;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 88;
Национальном центре онкологии и гематологии – 14.