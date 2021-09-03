260 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

260 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 10 часов 3 сентября приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Республиканской клинической инфекционной больнице – 23;

Национальном центре фтизиатрии – 29;

Национальном хирургическом центре – 5;

Городской клинической больнице №6 – 34;

Национальном госпитале (ИОВ) – 67;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 88;

Национальном центре онкологии и гематологии – 14.