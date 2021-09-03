На Курильских островах создадут беспрецедентный налоговый режим

Президент России Владимир Путин объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах.

По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Будут и таможенные льготы.

"Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекульутра и переработка", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Воспользоваться особым положением смогут и иностранные компании, реально работающие на Курилах.