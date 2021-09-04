ГУОБДД призывает сообщать о правонарушениях по телефонам "горячей линии"

В целях повышения эффективности и совершенствования работы по приему сообщений от граждан о противоправных действиях сотрудников подразделений Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД круглосуточно функционирует номер горячей линии.

По этим телефонам граждане могут обратиться с информацией о преступлениях или правонарушениях, совершенных либо совершаемых в реальном времени сотрудниками подразделений ГУОБДД, отмечает пресс-служба ведомства.

Прием сообщений от граждан по телефонам "горячей линии" - 0312-63-09-01, факс 0312630900, 0556630009, whatsapp 0703630900 - осуществляется оперативными дежурными в дежурной части ГУОБДД в круглосуточном режиме с записью поступающей информации, регистрацией и передачей по подследственной информации от граждан о противоправных действиях сотрудников руководству ГУОБДД МВД КР.

При поступлении звонка на "горячую линию" оперативный дежурный дежурной части действует в соответствии с установленным порядком: представляется, внимательно выслушивает абонента, фиксирует его личные данные, сообщает абоненту порядок приема информации. Уточняет обстоятельства сообщения о преступлении, о проступке, о происшествии, осуществляет его регистрацию и направляет для разрешения по посредственности.

Также граждане могут обратится по электронной почте: guobddmvdkr@gmail.com

При обращении на "горячую линию" или по электронной почте ГУОБДД МВД КР абонент в обязательном порядке сообщает сведения о себе: фамилия, имя, отчество; адрес проживания (место проживания, место временной регистрации) и контактный телефон.