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Экологи вместе с волонтера хотят провести инвентаризацию деревьев в Бишкеке

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- Александра Василькова
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Экологи ищут волонтеров для инвентаризации деревьев в Бишкеке. Объявление размещено на странице в Facebook ОФ "Инициатива Арча".

В рамках этой работы будет создана электронная база данных (программа-приложение), которая позволяет наносить локации по каждому дереву с полным названием, характеристиками, условиями произрастания, состояния и т.д. Эти данные становятся доступными как для муниципалитета, так и для всех горожан.

Отмечено, что инвентаризация деревьев нужна для того, чтобы получить данные о состоянии деревьев и необходимым мероприятиям по уходу за ними. За счет этого появляется возможность прогнозировать расходы по обслуживанию городских деревьев и формировать целевой бюджет на их обслуживание и уход.

Горожане получат возможность отслеживать открытые данные о состоянии городских деревьев и при необходимости давать комментарии по интересующим их деревьям.

Заполнить форму для участия в этом проекте нужно до 7 сентября: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdiFJz24I2.../viewform...


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URL: https://www.vb.kg/405924
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