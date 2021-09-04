Стартовала республиканская спартакиада на Кубок председателя ГКНБ

Сегодня на Иссык-Куле стартовала ежегодная республиканская спартакиада по игровым видам спорта на Кубок председателя Госкомитета национальной безопасности КР с участием сотрудников всех региональных управлений и других подразделений. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В этом году спортивные команды подразделений органов безопасности будут состязаться в пяти видах спорта: волейбол, футбол, баскетбол, шахматы и тогуз коргоол.

На торжественном открытии спартакиады председатель ГКНБ генерал-лейтенант Камчибек Ташиев отметил важность развития спорта и повышения уровня физической подготовки военнослужащих, как один из залогов обеспечения высокой эффективности оперативно-служебной деятельности сотрудников.

Качыбек Ташиев также напомнил об осуществляемых на сегодня улучшениях инфраструктуры ГКНБ, возводимых с нуля новых объектах для создания соответствующих условий службы. Также подчеркнуто, что специально к предстоящей спартакиаде в честь 30-летия независимости Кыргызской Республики соорудили соответствующее универсальные спортивные площадки для командных игр спорта.