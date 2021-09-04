В Кыргызстане в рамках ЕАЭС сократилась безработица

В Евразийском экономическом союзе ЕАЭС более чем на 60 процентов сократилась безработица. Таковы данные экспресс-обзора, проведенного департаментом статистики Евразийской экономической комиссии по состоянию на конец июля текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.

Согласно обзору, численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств ЕАЭС составила к концу июля 2021 года 1,45 млн человек. Это - 1,5 процента от общей численности рабочей силы. В прошлом году такой показатель был определен в 3,9 процента.

По последним данным в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) уровень безработицы по ЕАЭС составил 5,6 процента численности рабочей силы. В том числе в Армении – 17 процентов (первый квартал 2021 года), Беларуси – 4 процента (второй квартал 2021 года), Казахстане – 4,9 процента (второй квартал 2021 года), Кыргызстане – 5,8 процента (2020 год), России – 4,9 процента (второй квартал 2021 года).

В соответствии с определением МОТ безработными считаются лица в возрасте, принятом для измерения рабочей силы: в Армении и Беларуси – 15-74 лет, Казахстане, Кыргызстане и России – 15 лет и старше, которые не имели работы (доходного занятия), активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время.