Народный поэт КР Самудинов издал на русском книгу стихов и публицистики

Накануне своего 80-летия народный поэт Кыргызстана Токтосун Самудинов выпустил в свет в бишкекском издательстве "Улуу Тоолор" книгу своих стихов и публицистики. Об этом сам писатель рассказал VB.KG.

Поэт и публицист Самудинов автор десятков лирических и юмористических книг на кыргызском языке. А его новая книга - уже вторая на русском языке: "Стихотворения. Публицистика". Стихи – в филигранных переводах Льва Аксельруда, Кубана Мамбеталиева, Михаила Ронкина, Вячеслава Шаповалова и других мэтров.

Эпиграф книги – самудиновские стихи в ронкинском переводе: "Родина, это не ложь, Лгать я тебе не посмею. Ты без меня проживешь, Я без тебя – не сумею".

Кроме такойгражданской лирик в книге - стихи о любви и стихи для детей. Плюс обширная "Французская тетрадь": наедине с Парижем.

А публицистика Самудинова, в том числе перепечатанная в книге со страниц "Вечернего Бишкека", запечатлела жемчужины народных юмора и сатиры. Даже слова таласского аксакала-юмориста, выразившего недоумение при сооружении печально знаменитой акаевской ограды вокруг "Белого дома": "Может, для того забор делают, чтобы наружу воров из кабинетов "БД" не пускать?"

Одновременно с новой книгой вышел в свет и очередной номер журнала "Байчечекей" ("Подснежник"). Самудинов – его главный редактор со дня основания в 1977-м.

Токтосун Самудинов с удовольствием вспоминает, что рождение "Байчечекея" 44 года назад приветствовали Аалы Токомбаев и Чингиз Айтматов. Благословение двух Героев Соцтруда оказалось вещим: не был пропущен выпуск ни одного журнального номера.

Но не все так благостно. Самудинов хранит вырезки из "ВБ", названия материалов говорят сами за себя. "Грустный юбилей "Байчечекея" - это о 15–летии журнала, тогда на счету издания оставалось всего 25 тысяч инфляционных рублей. "Девять - и баста?" - когда "Учкун" грозил прекратить на 9–м номере печатание журнала. Заголовок-обобщение: "Завянет ли "Подснежник?". Да и уже сравнительно недавно "ВБ" писал так: "Байчечекей" справляет юбилей! Лишь бы не последний".

Детские журналы во всем мире поддерживаются госструктурами. "Байчечекей" тоже рассчитывает на такую поддержку.