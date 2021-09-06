Погода
$ 84.53 - 84.81
€ 99.70 - 101.15

На прошлой неделе в республике выявлено – 14 тысяч 704 нарушений ПДД

99  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане сотрудники Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР провели рейды с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба управления.

За минувшую неделю по республике выявлено – 14 тысяч 704 нарушений ПДД.

Из них:

  1. за превышение водителями скоростного режима – 2 тысячи 189;
  2. за управление ТС без соответствующих документов – 196;
  3. за управление ТС без водительского удостоверения – 24;
  4. за нарушения порядка регистрации ТС –48;
  5. без гос.номера – 9;
  6. автохулиганство – 4;
  7. за нарушение ПДД пешеходом – 54;
  8. за переоборудование ТС – 88;
  9. за неподчинение требованиям дорожных знаков – 5 тысяч 409;
  10. за управление ТС с тонированными стеклами – 46;
  11. за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 219;
  12. поставлено на штрафную стоянку – 549.

"Помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения и должны помнить, что порядок на дороге начинается с каждого из нас", - говориться в обращении ГУОБДД МВД КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405970
Теги:
ПДД, штраф, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  