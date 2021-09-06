На прошлой неделе в республике выявлено – 14 тысяч 704 нарушений ПДД

В Кыргызстане сотрудники Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР провели рейды с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба управления.
За минувшую неделю по республике выявлено – 14 тысяч 704 нарушений ПДД.
Из них:
"Помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения и должны помнить, что порядок на дороге начинается с каждого из нас", - говориться в обращении ГУОБДД МВД КР.