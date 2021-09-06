На прошлой неделе в республике выявлено – 14 тысяч 704 нарушений ПДД

В Кыргызстане сотрудники Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР провели рейды с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба управления.

За минувшую неделю по республике выявлено – 14 тысяч 704 нарушений ПДД.

Из них:

за превышение водителями скоростного режима – 2 тысячи 189; за управление ТС без соответствующих документов – 196; за управление ТС без водительского удостоверения – 24; за нарушения порядка регистрации ТС –48; без гос.номера – 9; автохулиганство – 4; за нарушение ПДД пешеходом – 54; за переоборудование ТС – 88; за неподчинение требованиям дорожных знаков – 5 тысяч 409; за управление ТС с тонированными стеклами – 46; за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 219; поставлено на штрафную стоянку – 549.

"Помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения и должны помнить, что порядок на дороге начинается с каждого из нас", - говориться в обращении ГУОБДД МВД КР.