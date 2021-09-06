В Кеминском районе задержали группу скотокрадов

Оперативники ГУВД Чуйской области и ОВД Кеминского района задержали группу мужчин, занимающихся кражей скота на территории Кеминского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

Отмечается, в 2020 году в органы внутренних дел обратились несколько жителей Кеминского района. Они попросили принять меры в отношении неизвестных лиц, совершающих кражу их крупнорогатого скота. Данные факты сотрудниками милиции были зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 200 (Кража).

Оперативники установили личности предполагаемых подозреваемых. В последующем по подозрению были задержаны и водворены в ИВС ОВД Кеминского района четыре человека - С.Ж., О.Т., 1988 года рождения, З.Э., 1987 года рождения и С.Э., 2001 года рождения.

В ходе следствия сотрудниками милиции было установлено, что злоумышленники крали скот из сараев заявителей, после чего продавали их в одном из рынков города Токмок. В настоящее время уже установлено причастность задержанных к 10 фактам краж на территории Кеминского района.

Кроме того, в настоящее время устанавливается причастность задержанных еще к другим фактам краж скота на территории Чуйской области.

Досудебное производство продолжается.