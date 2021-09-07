Погода
$ 84.66 - 84.87
€ 99.70 - 101.15

В Бишкеке 50-летний мужчина избил женщину. Она скончалась в больнице

626  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке 50-летний мужчина избил 40-летнюю женщину, от полученных травм она скончалась в больнице. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

26 августа в службу "102" ГУВД г. Бишкек поступила информация о том, что в 4 городскую клиническую больницу с телесными травмами госпитализирована гражданка О.С. 1981 года рождения. У нее диагностировали сочетанную травму, ЗЧМТ, УГМ, перелом ребра.

Незамедлительно в больницу выехала следственно-оперативная группа третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района. По приезде были получены предварительные данные, что телесные повреждения пострадавшей нанес в квартире многоэтажного дома в 4-м микрорайоне гражданин К.Б., в ходе словесной перепалки. Известно, что мужчина является жителем пострадавшей.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 138 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики, назначены необходимые экспертизы.

При проведении комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, оперативниками третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района был установлен и задержан подозреваемый К.Б. 1971 года рождения. Он доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.

Позже стала известно, что пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице не приходя в сознание. Досудебное производство было зарегистрировано по статье 138 ч. 3 п.1 (Причинение тяжкого вреда здоровью, причинившие по неосторожности смерть человека, в том числе в результате самоубийства, либо смерть двух или более лиц (особо тяжкий вред) УК Кыргызской Республики.

В данное время продолжаются дальнейшие следственные действия и назначены все необходимые экспертизы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406016
Теги:
ИВС, УВД, избиение, Бишкек, Кыргызстан, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  