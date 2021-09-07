В Бишкеке 50-летний мужчина избил женщину. Она скончалась в больнице

В Бишкеке 50-летний мужчина избил 40-летнюю женщину, от полученных травм она скончалась в больнице. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

26 августа в службу "102" ГУВД г. Бишкек поступила информация о том, что в 4 городскую клиническую больницу с телесными травмами госпитализирована гражданка О.С. 1981 года рождения. У нее диагностировали сочетанную травму, ЗЧМТ, УГМ, перелом ребра.

Незамедлительно в больницу выехала следственно-оперативная группа третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района. По приезде были получены предварительные данные, что телесные повреждения пострадавшей нанес в квартире многоэтажного дома в 4-м микрорайоне гражданин К.Б., в ходе словесной перепалки. Известно, что мужчина является жителем пострадавшей.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 138 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики, назначены необходимые экспертизы.

При проведении комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, оперативниками третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района был установлен и задержан подозреваемый К.Б. 1971 года рождения. Он доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.

Позже стала известно, что пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице не приходя в сознание. Досудебное производство было зарегистрировано по статье 138 ч. 3 п.1 (Причинение тяжкого вреда здоровью, причинившие по неосторожности смерть человека, в том числе в результате самоубийства, либо смерть двух или более лиц (особо тяжкий вред) УК Кыргызской Республики.

В данное время продолжаются дальнейшие следственные действия и назначены все необходимые экспертизы.