Госстроем выявлено 37 незаконных объектов строительства в Бишкеке

Городским управлением по архитектурно-строительному контролю Госстроя по городу Бишкек выявлено самовольное строительство 37 объектов.

Все 37 выявленных самовольных строений являются объектами жилого назначения, где из них по Первомайскому району выявлено 8 жилых домов, Свердловскому - 6, Ленинскому - 11 и по Октябрьскому - 12 объектов.

По данным самовольным объектам осуществляющих строительно-монтажные работы без соответствующих разрешительных документов, управлением предприняты необходимые меры предусмотренные законодательством нашей страны и направлены в соответствующие органы для принятия законного решения.

По законодательству , строительство не может осуществляться без градостроительно-архитектурной документации. В связи с чем, управления по архитектурно-строительному контролю Госстроя будут вести постоянную работу в рамках возложенных полномочий на основании заявлений от граждан и предписаний об устранении нарушений законодательства поступивших из органов прокуратуры.