Погода
$ 84.66 - 84.87
€ 99.70 - 101.15

Госстроем выявлено 37 незаконных объектов строительства в Бишкеке

47  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Городским управлением по архитектурно-строительному контролю Госстроя по городу Бишкек выявлено самовольное строительство 37 объектов.

Все 37 выявленных самовольных строений являются объектами жилого назначения, где из них по Первомайскому району выявлено 8 жилых домов, Свердловскому - 6, Ленинскому - 11 и по Октябрьскому - 12 объектов.

По данным самовольным объектам осуществляющих строительно-монтажные работы без соответствующих разрешительных документов, управлением предприняты необходимые меры предусмотренные законодательством нашей страны и направлены в соответствующие органы для принятия законного решения.

По законодательству , строительство не может осуществляться без градостроительно-архитектурной документации. В связи с чем, управления по архитектурно-строительному контролю Госстроя будут вести постоянную работу в рамках возложенных полномочий на основании заявлений от граждан и предписаний об устранении нарушений законодательства поступивших из органов прокуратуры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406030
Теги:
Госстрой, Бишкек, незаконные постройки
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  