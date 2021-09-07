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Следствие по делу Алманбета Салиева завершается

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- Анастасия Карелина
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Следствие по делу экс-заместителя руководителя Аппарата президента Алманбета Салиева завершается. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Как сообщалось ранее, ГКНБ Кыргызской Республики продолжает расследование уголовного дела по факту незаконного обогащения в отношении экс-заместителя руководителя Аппарата президента Кыргызской Республики.

Следствием было установлено, что Салиев, занимая различные должности в системе госорганов страны, в том числе, будучи заместителем руководителя Аппарата президента республики, приобрел различное дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, оформляя его на своих родственников и приближенных. Стоимость имущества – более 70 миллионов сомов, что значительно превышает официальные доходы Салиева.

В ходе расследования проводится проверка имеющихся данных о причастности Салиева к коррупционным действиям и незаконном вмешательстве в работу правоохранительных органов.

Следствие по данному уголовному делу находится на завершающем этапе, в ближайшее время будет окончено, а материалы направлены в судебные органы.


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URL: https://www.vb.kg/406044
Теги:
ГКНБ, коррупция, Кыргызстан
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