Внимание, розыск! Пропал 37-летний Талайбек Шаршеналиев.

В ОВД Аламудунского района с заявлением обратилась 40-летняя Ш.Г. с просьбой оказать содействие в поисках брата Шаршеналиева Талайбека Тургунбековича 1984 года рождения, который 12 августа примерно в 10:00 часов вышел из дома расположенного в с. Арашан

ул. Бектембаева и не вернулся.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза карие, уши оттопыренные, нос прямой.

Был одет: спортивный свитер голубого цвета, спортивные штаны черного цвета с белыми полосками.

Просим всех, кто видел разыскиваемого или владеет какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 36-35-23, 0(999) 21-07-09, 0(709) 21-18-08, 0(550) 34-33-63, 0(504) 77-22-77.