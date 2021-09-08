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Глава МЧС: хотим работать на предупреждение, а не на устранение последствий

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- Александра Василькова
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Министр чрезвычайных ситуаций КР Бообек Ажикеев дал эксклюзивное интервью VB.KG.

Глава МЧС рассказал, в каком направлении развивается ведомство, с какими проблемами сталкиваются спасатели в своей работе, а также как современные технологии, в том числе космическая съемка, помогают прогнозировать стихийные бедствия.

Кроме того, он объяснил, почему МЧС не может заставить иссык-кульские пансионаты содержать штат квалифицированных спасателей, а также как на сегодня решаются вопросы выплаты компенсаций пострадавшим от ЧС.


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URL: https://www.vb.kg/406094
Теги:
МЧС, чрезвычайные ситуации, Кыргызстан
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