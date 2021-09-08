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Ратифицировано соглашение о Венгерско-Кыргызском Фонде развития

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- Александра Василькова
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Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Венгрии о Венгерско-Кыргызском Фонде развития, подписанном 8 апреля 2021 года в городе Бишкек". Об этом сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что целью данного закона является проведение внутригосударственных процедур по ратификации Соглашения между правительством Кыргызстана и правительством Венгрии о Венгерско-Кыргызском Фонде развития.

Предполагается, что Фонд будет осуществлять финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызской Республики путем предоставления займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории страны.

В этой связи планируется экономическое сотрудничество между Кыргызстаном и Венгрией, модернизация и развитие экономики, эффективное использование возможностей двустороннего сотрудничества.

Фонд будет являться международной организацией, с уставным капиталом в 16 миллионов долларов, с намерением венгерской стороны увеличить уставный капитал до 50 миллионов долларов. Взносы в уставный капитал обеспечиваются Венгрией.


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URL: https://www.vb.kg/406095
Теги:
Фонд развития, Венгрия, Кыргызстан, экономика
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