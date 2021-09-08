В БГДТ начались репетиции пьесы Бексултана Жакиева "Стон тетивы"

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умралиева начались репетиции пьесы Бексултана Жакиева "Стон тетивы". Постановку коллектив посвящает памяти народного писателя Кыргызской Республики, ушедшего от нас в этом году.

В 2020-м из-за пандемии коронавируса выпустить новые постановки театр не смог. В марте этого года состоялась премьера спектакля "Кызыл алма" ("Красное яблоко") по одноименному рассказу Чингиза Айтматова. И вот сейчас труппа репетирует "Стон тетивы".

- Переговоры с автором мы вели уже давно. Он дал свое согласие. Хотели выпустить спектакль по одной из последних пьес Бексултана Жакиева к его 85-летию. Увы, не успели. Писатель ушел от нас. И теперь представление будет посвящено его памяти, - рассказала корреспонденту VB.KG художественный руководитель БГДТ, заслуженный деятель культуры Айгуль Умуралиева.

Работает над постановкой режиссер Уланмырза Карыпбаев. Он выпускник мастерской Геннадия Тростянецкого факультета режиссуры Российского государственного института сценических искусств (бывший ЛГИТМиК). В БГДТ имени Арсена Умуралиева это его первая работа. Ранее у Карыпбаева были постановки в Кыргызском государственном театре юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой, театре "Жас Сахна", Могилевском драматическом театре и других.

- Вообще работа очень сложная. Пьеса была написана в 60-е годы XX века. В 70-е годы она была поставлена на сцене Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова, и больше в Бишкеке не ставилась. Спектакль будет идти на кыргызском языке. Премьеру мы планировали на конец сентября, но, скорее всего, выпустим ее чуть позже, - добавила Айгуль Умуралиева.