В ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" новый состав директоров

Сегодня избран новый состав Совета директоров ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана". Об этом сообщает пресс-служба ОАО "НЭСК".

8 сентября в "Национальной электрической сети Кыргызстана" прошло внеочередное общее собрание акционеров. Рассматривались вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, и об избрании новых.

Так, сегодня досрочно были прекращены полномочия полного состава Совета директоров Общества: Тилека Айталиева, Кубаныча Бекова и Ильяса Давыдова. В новый состав Совета директоров ОАО вошли: Равшанбек Касымов, Максат Жумабаев, Ильгиз Сыдыгалиев, Кошбай уулу Кадырбек и Рахатбек Пирматов.

Также на собрании рассмотрены были вопросы об утверждении состава счетной комиссии Общества и о внесении изменений в годовой бюджет Общества на 2021 год.