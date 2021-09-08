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В ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" новый состав директоров

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- Анастасия Карелина
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Сегодня избран новый состав Совета директоров ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана". Об этом сообщает пресс-служба ОАО "НЭСК".

8 сентября в "Национальной электрической сети Кыргызстана" прошло внеочередное общее собрание акционеров. Рассматривались вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, и об избрании новых.

Так, сегодня досрочно были прекращены полномочия полного состава Совета директоров Общества: Тилека Айталиева, Кубаныча Бекова и Ильяса Давыдова. В новый состав Совета директоров ОАО вошли: Равшанбек Касымов, Максат Жумабаев, Ильгиз Сыдыгалиев, Кошбай уулу Кадырбек и Рахатбек Пирматов.

Также на собрании рассмотрены были вопросы об утверждении состава счетной комиссии Общества и о внесении изменений в годовой бюджет Общества на 2021 год.


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URL: https://www.vb.kg/406116
Теги:
НЭСК, Кыргызстан
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