В Бишкеке обнаружен схрон оружия и боеприпасов

В Бишкеке в рамках мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

В тайнике были обнаружены и изъяты: одна ручная граната марки "Ф-1", патроны калибра 7.62 миллиметра и пистолет марки "ПМ" со стертыми идентификационными номерами.

По предварительным данным, изъятое оружие и боеприпасы могут принадлежать криминальным и другим деструктивным элементам. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, организовавших данный схрон, а также возможные другие места закладки огнестрельного оружия.