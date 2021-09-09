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В Бишкеке обнаружен схрон оружия и боеприпасов

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- Анастасия Карелина
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В Бишкеке в рамках мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

В тайнике были обнаружены и изъяты: одна ручная граната марки "Ф-1", патроны калибра 7.62 миллиметра и пистолет марки "ПМ" со стертыми идентификационными номерами.

По предварительным данным, изъятое оружие и боеприпасы могут принадлежать криминальным и другим деструктивным элементам. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, организовавших данный схрон, а также возможные другие места закладки огнестрельного оружия.


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URL: https://www.vb.kg/406142
Теги:
ГКНБ, оружие, Бишкек, криминал
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