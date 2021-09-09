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В СИЗО-5 города Оша переполнены камеры

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- ВБ
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Сотрудники территориального представительства Наццентра по предупреждению пыток по городу Ошу и Ошской области 6 сентября провели специальное превентивное посещение учреждения №25 ГСИН (СИЗО-5) при Минюсте КР. Об этом сообщила пресс-служба НЦПП.

Представители НЦПП поговорили с заключенными, этапированными из ИВС УВД Оша, ИВС ОВД Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

"В камере №26 первого режимного корпуса не соблюдается лимит размещения арестантов: четыре койки распределены между 7 заключенными. Кроме того, площадь камеры не соответствует норме площади, указанной в ст. 22 Закона КР "О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений". Во втором режимном объекте камера №31 также переполнена: на 6 койках спят 8 человек, что противоречит закону", - отметил Худаяржан Нарматов, руководитель ТП НЦПП по городу Ошу и Ошской области.

Сотрудники регионального представительства Наццентра по предупреждению пыток составили акт по фактам нарушений. В прокуратуру по надзору за соблюдением законности в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы направлено обращение с просьбой провести прокурорское расследование и принять меры для устранения нарушений в учреждении №25 ГСИН.


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URL: https://www.vb.kg/406149
Теги:
заключенные, пытки, тюрьма, МВД, УВД
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