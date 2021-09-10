Смертельная вереница в Кыргызстане

За последние несколько месяцев республику потрясла серия автомобильных аварий, в которых количество жертв порой доходило до десяти.

12 июня между селом Сары–Камыш и городом Балыкчи Иссык–Кульской области автомобиль Mercedes–Benz E240 врезался в припаркованный на обочине Volkswagen Passat. В результате погибли трое детей, еще один человек пострадал. У водителя "Мерседеса" не было прав. К тому же он вместе со своей пассажиркой, сотрудницей милиции, был пьян.

А 21 июля в районе села Чырпыкты, также на северном берегу Иссык–Куля, столкнулись Lexus LX470 и Mitsubishi Galant. ГУОБДД сообщало, что согласно заключению медицинского освидетельствования водитель первого был в нетрезвом состоянии.

Итогом стала смерть всех людей, находившихся в Mitsubishi. Их было пятеро. Пассажиры Lexus в таком же количестве с различными травмами госпитализированы в Иссык–Кульскую территориальную больницу.

Спустя месяц, 20 августа, серьезное ДТП произошло в столице на Южной магистрали в районе ресторана "Ала–Тоо" - перевернулся легковой автомобиль. Очевидцы тогда сообщали, что водитель ехал на высокой скорости. В результате погиб один человек.

В этот же день на 50–м километре трассы Бишкек - Иссык–Куль, возле кафе "Талисман" водитель легковушки не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Сообщается, что переносная камера зафиксировала скорость машины на уровне 140 километров в час.

Сильнейшее столкновение стало причиной смерти троих человек. В их числе шофер, житель Токмака, а также двое молодых людей.

Ну а 23 августа случился самый настоящий аварийный террор. В Суусамырской долине, на 201–километре трассы Бишкек - Ош, погибли девять человек! Причина заключалась в столкновении автомобилей марок Honda Stepwgn и Volvo. В числе погибших - шесть женщин, двое мужчин и ребенок.

Днем позже в селе Лебединовка водитель маршрутного такси № 258 выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль. От удара микроавтобус опрокинулся набок. К счастью, никто не погиб. Но пострадали 8 человек. Их госпитализировали.

Рано утром в День независимости 23–летний водитель "Мерседеса" на улице Юнусалиева совершил наезд на женщину, находящуюся на тротуаре, а также протаранил здание кафе. В результате ДТП пешеход госпитализирована в отделение реанимации Бишкекского центра травматологии и ортопедии. В ГУОБДД предварительно сообщили, что шофер находился в состоянии алкогольного опьянения.