В СИЗО-1 из-за неоказания медицинской помощи скончался подследственный

Наццентр Кыргызстана по предотвращению пыток отмечает участившиеся случаи неоказания своевременной медицинской помощи заключенным, содержащимся в закрытых учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В НЦПП КР с заявлением обратился адвокат А.Э., который представлял интересы К.И., 1955 года рождения, находившегося в СИЗО-1. Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.3 267 УК КР, просил перевести его в учреждение №47 ГСИН в связи с резким ухудшением здоровья. Однако несмотря на ходатайства защитника в адрес следственных органов и руководства СИЗО-1, эта просьба осталась без внимания.

Вследствие несвоевременного оказания медицинской помощи и игнорирования обращений о переводе в специализированное лечебное учреждение мужчина впал в диабетическую кому. 26 июля его в тяжелом состоянии доставили на Скорой в лечебно-исправительное учреждение №47, где он скончался через 10 дней. Предварительный посмертный диагноз: острая дыхательная недостаточность, сахарный диабет 1-го типа, диабетическая полинейропатия, синдром диабетической стопы, гипогликемическая кома, отек головного мозга, острое нарушение мозгового кровообращения.

"Из-за громкого дела Азиза Батукаева многих тяжелобольных осужденных и обвиняемых не освобождают из-под стражи вопреки принятому правительством постановлению №745 от 29 ноября 2011 года "Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования осужденных к лишению свободы, страдающих тяжелыми заболеваниями, и их представления к освобождению от дальнейшего отбывания наказания". Судьи, врачи, прокуроры не берут на себя ответственность, а страдают люди. В большинстве случаев тяжелобольных заключенных отпускают лишь при достижении сроков для условно-досрочного освобождения", - отмечают в Наццентре по предупреждению пыток.

Похожий случай произошел с осужденной, которой диагностировали 4-ю стадию рака. Женщину отпустили на свободу по УДО, а не по состоянию здоровья. Через месяц после освобождения она умерла. Аналогичные ситуации возникают и в других закрытых учреждениях Кыргызстана.

Так, сегодня в медсанчасти женской исправительной колонии №2 содержатся тяжелобольные Р.М. и Т.Д. Первая осужденная перенесла в колонии четыре инсульта, страдает артериальной гипертензией 3 степени, почечной недостаточностью, атеросклерозом аорты и мозговых артерий, дисциркуляторной энцефалопатией 2 степени. Женщина жалуется на повышенное давление, постоянные головные боли, отеки ног. Последнее два года может передвигаться только на костылях или на инвалидной коляске. Большей части назначенных ей лекарств в медсанчасти нет. Медикаменты передают родственники.

В постоянном медицинском уходе нуждается и вторая осужденная. У женщины опухоль головного мозга. Ее мучают частые головные боли и случаются эпилептические приступы. Обезболивающие лекарства не помогают.

Наццентр КР по предупреждению пыток просит органы уголовно-исполнительной системы обратить внимание на эти факты и соблюсти право на освобождение человека по болезни.