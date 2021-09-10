Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 99.70 - 101.15

В СИЗО-1 из-за неоказания медицинской помощи скончался подследственный

166  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Наццентр Кыргызстана по предотвращению пыток отмечает участившиеся случаи неоказания своевременной медицинской помощи заключенным, содержащимся в закрытых учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В НЦПП КР с заявлением обратился адвокат А.Э., который представлял интересы К.И., 1955 года рождения, находившегося в СИЗО-1. Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.3 267 УК КР, просил перевести его в учреждение №47 ГСИН в связи с резким ухудшением здоровья. Однако несмотря на ходатайства защитника в адрес следственных органов и руководства СИЗО-1, эта просьба осталась без внимания.

Вследствие несвоевременного оказания медицинской помощи и игнорирования обращений о переводе в специализированное лечебное учреждение мужчина впал в диабетическую кому. 26 июля его в тяжелом состоянии доставили на Скорой в лечебно-исправительное учреждение №47, где он скончался через 10 дней. Предварительный посмертный диагноз: острая дыхательная недостаточность, сахарный диабет 1-го типа, диабетическая полинейропатия, синдром диабетической стопы, гипогликемическая кома, отек головного мозга, острое нарушение мозгового кровообращения.

"Из-за громкого дела Азиза Батукаева многих тяжелобольных осужденных и обвиняемых не освобождают из-под стражи вопреки принятому правительством постановлению №745 от 29 ноября 2011 года "Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования осужденных к лишению свободы, страдающих тяжелыми заболеваниями, и их представления к освобождению от дальнейшего отбывания наказания". Судьи, врачи, прокуроры не берут на себя ответственность, а страдают люди. В большинстве случаев тяжелобольных заключенных отпускают лишь при достижении сроков для условно-досрочного освобождения", - отмечают в Наццентре по предупреждению пыток.

Похожий случай произошел с осужденной, которой диагностировали 4-ю стадию рака. Женщину отпустили на свободу по УДО, а не по состоянию здоровья. Через месяц после освобождения она умерла. Аналогичные ситуации возникают и в других закрытых учреждениях Кыргызстана.

Так, сегодня в медсанчасти женской исправительной колонии №2 содержатся тяжелобольные Р.М. и Т.Д. Первая осужденная перенесла в колонии четыре инсульта, страдает артериальной гипертензией 3 степени, почечной недостаточностью, атеросклерозом аорты и мозговых артерий, дисциркуляторной энцефалопатией 2 степени. Женщина жалуется на повышенное давление, постоянные головные боли, отеки ног. Последнее два года может передвигаться только на костылях или на инвалидной коляске. Большей части назначенных ей лекарств в медсанчасти нет. Медикаменты передают родственники.

В постоянном медицинском уходе нуждается и вторая осужденная. У женщины опухоль головного мозга. Ее мучают частые головные боли и случаются эпилептические приступы. Обезболивающие лекарства не помогают.

Наццентр КР по предупреждению пыток просит органы уголовно-исполнительной системы обратить внимание на эти факты и соблюсти право на освобождение человека по болезни.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406200
Теги:
СИЗО, Кыргызстан, тюрьма
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  