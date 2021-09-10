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По факту вымогательства взятки задержан сотрудник СПЭНМ

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- Айжан Мамбеталиева
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Вчера, 9 сентября, сотрудники ГКНБ в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в правоохранительных органах, совместно со службой внутренних расследований МВД установлен и задержан по факту вымогательства взятки сотрудник службы противодействия экстремизму и незаконной миграции (СПЭНМ) УВД Первомайского района ГУВД Бишкека майор милиции Д.М.К.

Установлено, что сотрудник СПЭНМ майор милиции Д.М.К. путем угрозы в привлечении к уголовной ответственности, за якобы совершенный факт мошенничества, вымогал денежные средства в размере 500 долларов и дорогостоящее сувенирное изделие из национальных элементов у жителя Аламудунского района Чуйской области А.С.А.

В рамках досудебного производства АИС ЕРПП по статье 326 часть 2 (Вымогательства взятки) УК КР, в порядке статьи 98 УПК КР, задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР для дальнейшего проведения соответствующих следственно-оперативных мероприятий


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URL: https://www.vb.kg/406202
Теги:
вымогательство, взятка, преступление, ГКНБ
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