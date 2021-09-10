Путин заявил о последствиях "эксперимента в Афганистане" для всего мира

Авторы экспериментов в Афганистане ретировались, а последствия приходится устранять всему мировому сообществу. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита БРИКС, сообщают Известия.

По его словам, кризис в Афганистане является результатом безответственной политики навязывания извне чужих ценностей.

"Уже много раз говорил, что нынешний виток кризиса в Афганистане - прямое следствие безответственных попыток навязать извне чужие ценности, стремление строить методами политической инженерии так называемые демократические структуры, не учитывая ни исторические, ни национальные особенности других народов. Игнорируя традиции, по которым живут в других странах", - сказал глава государства в ходе выступления на саммите БРИКС в формате видеоконференции.

Он подчеркнул, что такие действия приводят к дестабилизации и в конечном итоге к хаосу.

"После чего авторы этих экспериментов спешно ретируются, бросив в том числе и своих подопечных на произвол судьбы. Расхлебывать последствия приходится всему мировому сообществу", - резюмировал российский лидер.

В ходе выступления он также отметил, что уход США из Афганистана привел к новому кризису в стране.

По словам Путина, неясно, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность.

Как заявил 3 сентября российский лидер, вывод военного контингента США из Афганистана обернулся гуманитарной катастрофой. Он также подчеркнул, что насильственное навязывание демократических ценностей какому-либо народу неприемлемо.

7 сентября в Афганистане объявили состав временного правительства. Исполнять обязанности премьер-министра будет Мохаммад Хасан Ахунд. Глава политофиса движения Абдул Гани Барадар назначен замглавы кабмина. Министром иностранных дел временно назначается Амир Хан Муттаки. И.о. министра разведки назначен Абдул Хак Васик. Главой Центрального банка страны временно назначен Мохаммад Идрис.

Как уточнил Ахунд, Кабул будет соблюдать положения, закрепленные международным правом, при условии отсутствия противоречий "исламскому праву и национальным ценностям" Афганистана. То же самое относится и к соблюдению женских прав.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 сентября отметил, что Россия, как и большинство стран мира, будет следить за теми шагами, которые будет предпринимать новое правительство Афганистана. Однако он не стал комментировать, какие условия будут влиять на российскую позицию.

16 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские власти на протяжении десятилетий снимают с себя ответственность за геополитические эксперименты в Афганистане.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент страны Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

Источник: asiaplustj.info