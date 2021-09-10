МВД получило десять новых Chevrolet Cobalt для региональных отделений

Министерство внутренних дел получило десять автомобилей марки Chevrolet Cobalt. Сегодня, 10 сентября, состоялась торжественная передача нового транспорта региональным подразделениям, для которых они и были предназначены. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Машины были приобретены для того, чтобы восполнить нехватку транспорта в отделениях милиции, расположенных в регионах. Полученные автомобили, оснащенные необходимыми средствами, распределены по территориальным отделам органов внутренних дел в Манасский, Кара-Бууринский, Таласский и Бакай-Атинский районы Таласской области, город Талас, а также в Кеминский, Чуйский, Аламудунский, Панфиловский районы и город Токмок Чуйской области.

Новый автотранспорт предназначен для оперативного реагирования на нарушения и вызовы граждан.

Торжественная церемония вручения ключей прошла у здания МВД КР в Бишкеке. В мероприятии приняли участие глава министерства, генерал-майор милиции Улан Ниязбеков, заместители министра, руководители служб, главных управлений и отделов МВД, сотрудники центрального аппарата министерства.