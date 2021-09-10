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МВД получило десять новых Chevrolet Cobalt для региональных отделений

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- Анастасия Карелина
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Министерство внутренних дел получило десять автомобилей марки Chevrolet Cobalt. Сегодня, 10 сентября, состоялась торжественная передача нового транспорта региональным подразделениям, для которых они и были предназначены. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Машины были приобретены для того, чтобы восполнить нехватку транспорта в отделениях милиции, расположенных в регионах. Полученные автомобили, оснащенные необходимыми средствами, распределены по территориальным отделам органов внутренних дел в Манасский, Кара-Бууринский, Таласский и Бакай-Атинский районы Таласской области, город Талас, а также в Кеминский, Чуйский, Аламудунский, Панфиловский районы и город Токмок Чуйской области.

Новый автотранспорт предназначен для оперативного реагирования на нарушения и вызовы граждан.

Торжественная церемония вручения ключей прошла у здания МВД КР в Бишкеке. В мероприятии приняли участие глава министерства, генерал-майор милиции Улан Ниязбеков, заместители министра, руководители служб, главных управлений и отделов МВД, сотрудники центрального аппарата министерства.


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URL: https://www.vb.kg/406214
Теги:
МВД
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