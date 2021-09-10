USAID поможет расширить предприятие по производству чеснока в Джалал-Абаде

Агентство США по международному развитию (USAID) поддержало расширение предприятия по переработке чеснока в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области. В рамках проекта USAID "Агросоода" предприятие Жанылай Капаровой получило оборудование для сушки и резки черемши (дикого чеснока). В результате ожидается создание новых рабочих мест и увеличение экспорта чеснока в соседний Узбекистан.

Благодаря новому оборудованию, производственная мощность предприятия вырастет с 30 до 80 тонн сушеного чеснока за сезон. Это позволит не только увеличить экспорт в Узбекистан, но и принесет пользу местным фермерам, которые поставляют продукцию. Ранее предприятие закупало чеснок примерно у 15 местных фермеров, однако в следующем году оно планирует работать с 220 фермерами.

- Я надеюсь, что мы сможем нанять больше людей на наше предприятие. В настоящее время у нас на постоянной основе работают десять человек. Благодаря повышению производства, мы наберем еще 60 человек, - говорит Жаныл Капарова.

Дикий чеснок – это богарное растение, которое не требует значительных дополнительных затрат от фермера. Благодаря этому, они могут осваивать ранее не используемые земли в горных местностях. Жаныл Капарова помогает обучать фермеров, чтобы они могли выращивать чеснок в соответствии с отраслевыми стандартами.

- Мы рады, что поддержка таких предприятий положительно сказывается на многих аспектах сельского хозяйства: индивидуальных фермеров, возделывание новых земель, торговлю и экспорт, а также создание новых рабочих мест. Наша главная цель - создание экономических возможностей и повышение уровня жизни кыргызстанцев, - говорит директор отдела экономического развития USAIDДжошуа Темплтон.

Проект USAID "Агросоода" направлен на увеличение рабочих мест и доходов в Кыргызстане за счет повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий и расширения торговых возможностей с Узбекистаном.