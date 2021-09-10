Возможности КР презентовали на туристической выставке в Южной Корее

Посольство Кыргызской Республики в Республике Корее презентовало потенциал нашей страны на международной туристической выставке 6th Korea International Tourism Show.

Выставка в настоящий момент проходит в городе Ильсан. Участие в событии принимают представители 14 зарубежных стран.

Посетила туристическую выставку и глава диппредставительства нашей республики в Республике Корее Динара Кемелова. Посол приняла участие в ее открытии и побеседовала с организаторами относительно продвижения туристического потенциала республики.

Посольство организовало для посетителей международной выставки показ видеороликов о Кыргызстане, подготовило буклеты, рассказывающие о нашей республике. Здесь же проходит фотовыставка, показывающая красоту природы и богатую культуру кыргызского народа. Презентуется также экспортный потенциал КР – кыргызский мед, нуга, шоколад и войлочная продукция.