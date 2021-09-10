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В РФ помощник прокурора избил таксиста-кыргызстанца. Молдокматова возмущена

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- Оксана Гут
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В России сотрудник прокуратуры избил таксиста - трудового мигранта из Кыргызстана. Об этом в соцсетях заявила общественный деятель Ассоль Молдокматова и призвала российские власти привлечь к ответственности "буяна".

Молдокматова пояснила, что сама увидела избиение кыргызстанца на видео в Интернете. Сейчас она с делегацией находится в Карабахе (Азербайджан).

- Что себе позволяет прокурор, если он таковым является? Где этика и культура, о которой мы столь часто слышим? Нет плохой нации, есть плохие люди! Так пусть эти плохие люди принесут извинения! И ещё хочу напомнить, что самую сложную работу все же выполняют мигранты, поэтому будьте любезны - уважайте труд и не распускайте руки! Наказать, принести извинения должен так называемый прокурор и помощник. Почему вы считаете, что мигрантов можно унижать и обижать? Прекратите унижать мигрантов. Человеком нужно быть каждый день! Уверена, что высшее руководство Российской Федерации непременно вмешается и накажет буянов в рамках закона РФ! Верю в справедливость президента РФ Владимира Путина! - написала она на своей странице в соцсетях.


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URL: https://www.vb.kg/406228
Теги:
Ассоль Молдокматова, избиение, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, прокуратура
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