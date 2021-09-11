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Штрафы за отказ носить маску вдвое увеличили в США

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В США вдвое увеличили штрафы отказывающимся носить маски в общественном транспорте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

В Управлении транспортной безопасности (TSA) заявили, что с 10 сентября ужесточают наказания для нарушителей масочного режима в общественном транспорте. На первый раз нарушителя накажут штрафом от 500 долларов, за повторное нарушение - до 3000 долларов.

Меры вводятся в рамках плана дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса президента США Джо Байдена. Он заявил, что "терпению приходит конец", и анонсировал ряд ужесточений в борьбе с пандемией.

"TSA удвоит штрафы для путешественников, которые отказываются носить маски. Если вы нарушите правила, будьте готовы заплатить", - сказал он.

В прошлом месяце TSA расширило требования к американцам носить маски в самолетах, поездах и автобусах, а также в аэропортах и на вокзалах до 18 января, чтобы устранить текущие риски COVID-19. Срок действия правил истекал 13 сентября.

TSA сообщило, что операторы по всей транспортной сети сообщили о более чем 4000 инцидентах, связанных с тем, что люди отказывались носить маски. На сегодняшний день было направлено почти 4000 предупреждений, 126 из них были направлены для гражданского наказания.

Ранее Байден объявил, что уже подписал указы об обязательной вакцинации всех госслужащих и подрядчиков администрации США. Пентагон также ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для американских военных.


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URL: https://www.vb.kg/406232
Теги:
США, штраф, маски
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