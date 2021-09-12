СУАР окажет Кыргызстану гумпомощь в виде СИЗ и 1500 тонн пшеницы

Синьцзян-уйгурский автономный район Китая окажет Кыргызстану гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и продовольствия. Об этом сообщило посольство КНР в КР.

Посол Ду Дэвэнь встретилась с министром иностранных дел Русланом Казакбаевым, стороны обменялись мнениями об углублении китайско-кыргызских отношений и предоставлении гумпомощи от СУАР КНР.

Ду Дэвэнь высоко оценила результаты развития китайско-кыргызских отношений с момента установления дипотношений между странами.

"Будучи дружественным соседом и всесторонним стратегическим партнером Кыргызстана, Китай всегда намерен оказать кыргызским партнерам поддержку и посильную помощь для продвижения социально-экономического развития КР", - сказала она.

По словам посла, СУАР КНР готов в ближайшее время предоставить гуманитарную помощь в виде СИЗ и продовольствия, включая 1500 тонн пшеницы.

Руслан Казакбаев от имени правительства КР выразил признательность правительству КНР и СУАР за противоэпидемическую и продовольственную помощь. Он отметил, что Кыргызстан и Китай являются друг для друга надежными соседями и партнерами. Кыргызская сторона также высоко оценивает поддержку и помощь, оказанную китайской стороной в течение длительного времени для развития КР.