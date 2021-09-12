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Ситуация в Афганистане чревата миграционным кризисом для РФ и ЦА

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- Евгений Денисенко
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России и странам Центральной Азии угрожает новый виток миграционного кризиса на фоне ситуации в Афганистане. Так считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Десяткам тысяч людей пришлось покинуть родину в поисках мирной жизни. До сих пор афганские граждане составляют одну из крупнейших групп беженцев, которые ищут спасение в Европе. Новый виток миграционного кризиса также угрожает России и странам Центральной Азии", - высказал свою точку зрения Медведев в статье для "Газеты.ру".

"Наша главная задача - обеспечить не только собственную безопасность, но и безопасность союзников по ОДКБ. В противном случае последствия афганского конфликта могут проявиться на территории сопредельных с нами государств", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы внутриафганские разногласия были урегулированы с участием всего спектра политических сил этой страны.

"Реалии, которые сложились в Афганистане из-за действий США, требуют глубоко продуманных, взвешенных политических шагов. Россия, безусловно, заинтересована в урегулировании внутриафганских разногласий. Однако сделать это должны сами политические силы страны, которые отражают весь спектр ее общества", - подчеркнул Медведев.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в переговорах с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани заявил о заинтересованности в том, чтобы "в приоритетном порядке международное сообщество помогало обеспечить деэскалацию напряжённости в Афганистане, не допустить перелив каких-либо негативных проявлений в соседние страны".

"Придаём приоритетное значение решению гуманитарных проблем Афганистана, - продолжил Лавров. - Последствия произошедшего весьма тяжёлые. У нас есть общая озабоченность угрозой нарастания потока беженцев из Афганистана на территорию сопредельных государств. Многие из них будут пытаться прорваться в Европу и создавать серьёзные сложности для государств, куда они решили прийти без приглашения".

Говоря о необходимость скорейшего решения этой проблемы, глава МИД РФ отметил: "Для этого важно задействовать возможности всех вовлечённых стран, прежде всего тех, чья политика в Афганистане привела к такому печальному развитию событий". Сергей Лавров также считает важной "плотную координацию подходов по всем аспектам афганской ситуации, как по двусторонним каналам, так и по линии многосторонних форматов, которые сейчас обретают практическое значение".


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URL: https://www.vb.kg/406283
Теги:
Афганистан, Россия, Центральная Азия
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