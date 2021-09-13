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Страны ОДКБ готовятся к подписанию важных документов

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Ряд важных политических заявлений рассмотрен на очередном заседании Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности. Оно прошло в очном формате, участие в нем принял генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, постоянные представители стран-партнеров.

Эти заявления, как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, касаются положения дел в Афганистане, поддержки Устава ООН и укрепления сотрудничества, 30-летия СНГ и 20-летия Шанхайской организации сотрудничества. Документы рассмотрены в рамках подготовки к предстоящему 15-16 сентября в Душанбе совместному заседанию Советов министров иностранных дел, обороны, Комитета секретарей советов безопасности (СМИД, СМО, КССБ) и сессии Совета коллективной безопасности.

Также согласованы проекты решений уставных органов о специальном представителе генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества и о базовой научно-исследовательской организации государств ОДКБ в области исследования проблем медицинского обеспечения вооруженных сил этих стран и Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

Кроме того, в ходе заседания Постоянного совета продолжилась работа над Декларацией Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как отмечал Станислав Зась на онлайн-брифинге по итогам внеочередной сессии данного Совета, состоявшейся 23 августа, в ОДКБ максимально серьезно воспринимают угрозы, исходящие с территории Афганистана, в связи с чем тщательно отслеживают обстановку в Центральноазиатском регионе. Также прорабатываются практические коллективные меры, призванные обеспечить безопасность Таджикистана в случае обострения пограничной ситуации. В ближайшие месяцы вблизи таджикско-афганской границы cостоится серия масштабных учений Коллективных сил ОДКБ: "Поиск-2021", "Эшелон-2021", "Взаимодействие-2021" и "Кобальт-2021", все они пройдут по единому замыслу.

Напомним, что очередное учение ОДКБ - "Рубеж-2021" - завершилось на днях на территории Кыргызстана. Оно проходило с 7 по 9 сентября с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ в Центральноазиатском регионе. В нем были задействованы воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности КР, всего более одной тысячи человек и 150 единиц техники

Основу российского воинского контингента составили, как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады ЦВО, а также личный состав объединенной российской военной базы, дислоцированной в КР. По итогам учения командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин наградил личный состав контингентов-участников. Военнослужащие Кыргызстана и Казахстана были удостоены медали "За укрепление боевого содружества", российские – медали "За отличие в учениях". По завершении церемонии награждения Александр Лапин пожелал всем дальнейших успехов в воинской службе. "Новых побед. Берегите себя и своих подчиненных!" - сказал российский военачальник.


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URL: https://www.vb.kg/406287
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