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На востоке Китая появился новый район с высоким уровнем риска инфицирования

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Наивысший уровень эпидемиологической опасности введен в уезде Сянъю восточной китайской провинции Фуцзянь после выявления нескольких местных случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает в воскресенье агентство "Синьхуа".

Согласно официальным данным, с 10 сентября в провинции Фуцзянь был зарегистрирован 21 местный случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Таким образом провинция Фуцзянь объявлена очередным очагом распространения инфекции. В августе этим очагом был город Нанкин в восточной провинции Цзянсу, откуда инфекция распространилась на многие другие регионы Китая.

Власти провинции Фуцзянь в связи с выявлением местных случаев заражения распорядились приостановить в уезде Сянъю работу музеев и кинотеатров. Местное население призывают строго соблюдать масочный режим, а также по возможности работать из дома. В городе Путянь, где было выявлено наибольшее число инфицированных, занятия во всех школах переведены в режим онлайн.

Подобные вспышки периодически происходят в разных регионах Китая. Власти традиционно реагируют на них ужесточением различных мер санитарного контроля и ограничениями транспортного сообщения.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/406290
Теги:
Китай, коронавирус
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