В Кыргызстане за неделю выявлено 15 674 нарушения правил дорожного движения

В целях наведения порядка на дорогах и предупреждения, пресечения дорожно-транспортных происшествий сотрудниками ГУОБДД МВД КР по всей республике с 4 по 11 сентября выявлено 15 674 нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из них:

- за превышение водителями скоростного режима – 2400;

- за управление ТС без соответствующих документов – 202;

- за управление ТС без водительского удостоверения – 18;

- за нарушения порядка регистрации ТС – 54;

- нарушение правил эксплуатации транспортных средств – 5425;

- без гос.номера – 8;

- автохулиганство – 2;

- за нарушение ПДД пешеходом – 48;

- за переоборудование ТС – 123;

- за неподчинение требованиям дорожных знаков – 6548;

- за управление ТС с тонированными стеклами – 46;

- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 215;

- поставлено на штрафную стоянку – 736.

"Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте правила дорожного движения, ваше светлое будущее зависит от вас!", - призвали в ГУОБДД.