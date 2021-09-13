В Кыргызстане за неделю выявлено 15 674 нарушения правил дорожного движения

В целях наведения порядка на дорогах и предупреждения, пресечения дорожно-транспортных происшествий сотрудниками ГУОБДД МВД КР по всей республике с 4 по 11 сентября выявлено 15 674 нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Из них:
- за превышение водителями скоростного режима – 2400;
- за управление ТС без соответствующих документов – 202;
- за управление ТС без водительского удостоверения – 18;
- за нарушения порядка регистрации ТС – 54;
- нарушение правил эксплуатации транспортных средств – 5425;
- без гос.номера – 8;
- автохулиганство – 2;
- за нарушение ПДД пешеходом – 48;
- за переоборудование ТС – 123;
- за неподчинение требованиям дорожных знаков – 6548;
- за управление ТС с тонированными стеклами – 46;
- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 215;
- поставлено на штрафную стоянку – 736.
"Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте правила дорожного движения, ваше светлое будущее зависит от вас!", - призвали в ГУОБДД.