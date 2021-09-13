Соседняя республика не станет принимать беженцев из Афганистана, а угроза вторжения Талибана в ЦА преувеличена, такое заявление сделал в интервью Tengrinews.kz специальный представитель президента Казахстана по Афганистану Талгат Калиев.

"Непосредственная угроза, как это преподносится некоторыми экспертами, - явное преувеличение "неминуемого вторжения со стороны талибов в Центральную Азию". Их [Талибана - ред.] интересы замыкаются внутри собственной страны. Другой вопрос - это проблема беженцев. Как мы видим из СМИ, большой поток людей стремится покинуть страну по разным причинам. Это уже большая проблема. Об этом открыто говорят и в США, и Европе, и в соседних странах, куда устремляется основной поток беженцев. Что касается Казахстана, то мы об этом говорили, и я хочу еще раз заявить: Казахстан не намерен, не планирует и не будет принимать афганских беженцев на своей территории", - сказал Калиев.

Он отметил, что все [мировое сообщество - ред.] исходят из того, что никаких резких действий от новых властей Афганистана не последует, это касается внутренней политики, норм международного, гуманитарного права, соблюдения прав женщин, детей, национальных меньшинств, прав человека в целом.