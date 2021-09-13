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Фильм "Мечта" из Кыргызстана получил приз на МКФ "Байконур" в Казахстане

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- Анастасия Карелина
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Лента "Мечта" получила приз на Шестом международном кинофестивале короткометражных фильмов "Байконур", завершившем свою работу в Алматы. Картине из Кыргызстана жюри присудило приз за лучший сценарий. Об этом сообщила киновед, член Международной федерации кинопрессы FIPRESCI Гульбара Толомушова, бывшая на этом смотре членом жюри Национального конкурса игровых, анимационных и документальных короткометражных фильмов.

В международной программе Шестого "Байконура" было две работы кыргызских кинематографистов: "Балапан" и "Мечта". В итоге повезло последней.

Семнадцатиминутная лента была создана в прошлом году при поддержке Департамента кинематографии и киностудии "Айтыш-фильм". Сценарий "Мечты" написал Чингиз уулу Самудин, он же был ее режиссером. Эта картина рассказывает зрителям о том, как человек с особенностями здоровья старается воплотить в жизнь свою мечту.

В конце прошлого года "Мечта" уже становилась победителем Национального конкурса Форума молодого кино стран СНГ "Умут", и вот теперь получила признание жюри "Байконура".


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URL: https://www.vb.kg/406307
Теги:
Казахстан, фестиваль, Кыргызстан, фильм
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